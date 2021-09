Dopo tre giornate il Napoli è primo in classifica a punteggio pieno insieme a Milan e Roma con gli azzurri reduci dalla vittoria sulla Juventus.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come siano passati 31 anni dall’ultimo scudetto e questa potrebbe essere la stagione per riscrivere la storia. Spalletti non vuole nascondersi e per lo scudetto c’è anche il Napoli.