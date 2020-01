Gazzetta conferma: “Milan, Robinson il sostituto di Rodriguez. C’è l’accordo con il Wigan”

Come riferisce su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan ha praticamente in mano il sostituto di Ricardo Rodriguez, sempre più vicino al Napoli. Si tratta di Antonee Robinson, terzino classe ’97 del Wigan. Dopo aver chiuso la cessione di Rodriguez al Napoli, il Milan lancerà l’assalto finale per chiudere l’operazione.

Agreement between #Milan and Antonee #Robinson. After #Rodriguez’s selling Boban will talks with #Wigan to find an agreement and finalize the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2020