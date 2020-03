Gazzetta – Continua la querelle multe. ADL si vuole cautelare con le due ultime mensilità

In casa Napoli non si riesce a trovare alcuna mediazione per la vicenda del 5 novembre. ADL chiese multe pesantissime che ancora sono lì sospese, perché i relativi Collegi arbitrali, per varie pastoie burocratiche, secondo la Gazzetta dello Sport non si sono nemmeno formati e col blocco della giustizia civile che deve nominare i presidenti si può scivolare a settembre-ottobre, oltre la fine dell’attuale stagione. La Gazzetta poi paventa un altro strascico: “Magari quei due milioni e passa richiesti ai giocatori, con un accordo sarebbero potuti finire in beneficenza, con un applauso a tutti e una chiusura dignitosa di una brutta pagina, senza cancellare le responsabilità. Ma siccome il presidente ha intenzione di andare oltre, con una causa civile per danni di immagine, ecco che ogni transazione diventa impossibile”.