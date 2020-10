Un focus interessante della Gazzetta dello Sport, che parla del coprifuoco che nei prossimi giorni sarà ufficializzato in Lombardia e Campania. Ma come faranno i tifosi che assisteranno alla partita a tornare in tempo a casa, in quanto le partite termineranno intorno alle 22 e 45? Secondo la rosea, basterà il biglietto della partita per non avere problemi con le forze dell’ordine e dimostrare di essere in regola.