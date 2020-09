Gazzetta – “Deve passare l’esame, prende 10 milioni l’anno”, spuntano i retroscena dell’esame di Suarez

Novità sul fronte Suarez. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono state trapelate alcune frasi, intercettate degli inquirenti, pronunciate da alcuni membri dell’Università per Stranieri di Perugia per l’esame di italiano affrontato da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza. “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”, e poi anche “ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…” e poi ancora: “l’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte esame”. Tra le frasi finite agli atti: “se lo bocciate ci fanno attentati”, “ma te pare che lo bocciamo!” “mio timore giornalisti fanno 2 domande e quello va in crisi”. E infine le parole di un’indagata “quello non spiccica ‘na parola”. Dalle intercettazioni emerge che i vertici dell’università sarebbero stati informati della vicenza: “mi dici tu quale voto ci do e via”. e la risposta: “metti tutti 3, tanto ho sentito la rettrice ieri, linea è quella”.