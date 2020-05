Il calcio cambia, non solo per quanto riguarda l’entrata in campo e le esultanze, che non saranno come prima. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta di come cambieranno anche le conferenze stampa pre e post partita. Tutte le domande saranno effettuate via WhatsApp, riportate dal responsabile della comunicazione del club all’allenatore. Anche le telecamere che andavano negli spogliatoi a “spiare” i calciatori nell’immediato prepartita saranno abolite.