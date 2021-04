Situazione difficile in casa Milan, dove Donnarumma ancora non ha rinnovato il contratto e la situazione è in stallo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri si guardano intorno per il futuro. Nella lista c’è anche Meret, oltre a Gollini dell’Atalanta e Musso dell’Udinese.