Gazzetta – Fonseca a Napoli con le certezze Smalling e Dzeko: ballottaggio in attacco

Paulo Fonseca alcuni dubbi per quanto riguarda la formazione titolare della Roma che scenderà in campo stasera per sfidare il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport tre sarebbero i punti cardine dei giallorossi: Smalling, Veretour e Dzeko comporranno l’asse centrale di giallorossi. Dubbi sulla fascia in difesa, dove è serrato il ballottaggio Santon-Zappacosta, in porta si potrebbe rivedere Pau Lopez mentre in attacco il giovane Carles Perez è leggermente favorito rispetto ad Under.