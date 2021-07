Sliding doors per Gianluca Gaetano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è davanti ad un bivio: dopo l’ottima stagione in prestito alla Cremonese, potrebbe partire ancora per trovare continuità o restare in azzurro per completare il pacchetto a centrocampo. Il mercato è ancora lungo, ma non è da escludere qualche scelta dell’ultimo minuto.