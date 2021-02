Gazzetta – Genoa, Ballardini: “Nonostante il periodo difficile il Napoli ha sempre mostrato grandi qualità”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, in vista della sfida contro gli azzurri di stasera al Marassi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“Penso solo che il Napoli ha grandi qualità e a come i miei uomini proveranno a mettere in difficoltà gli avversari. Non se se giocheranno con la difesa a tre o a quattro, come al solito, ma a prescindere da ciò il Napoli ha grandi giocatori che fanno parte di una squadra costruita bene. Possono anche aver avuto un periodo non ottimale ma hanno sempre evidenziato grande qualità e solidità a prescindere dal modulo.”