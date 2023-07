Gazzetta – Il Napoli a Dimaro, store presi d’assalto e tanto entusiasmo per gli azzurri

Il Napoli è a Dimaro per iniziare la preparazione tecnica in vista della nuova stagione. La Gazzetta dello Sport ricorda lo scenario di un anno fa: “Un anno fa la squadra, che poi avrebbe vinto lo scudetto, venne accolta con molto scetticismo e una contestazione strisciante nei confronti di De Laurentiis, costretto a rimanere chiuso in albergo per motivi di sicurezza. E dire che era già arrivato Kvaratskhelia, ma l’addio di Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina aveva creato sconforto. Ieri sera ad attendere la squadra all’arrivo nel ritiro dello Sport Hotel Rosatti c’erano oltre 500 persone entusiaste, e stamattina ne sono previste il doppio per il primo allenamento . Ancora mancano le stelle della squadra dello scudetto, ma non l’entusiasmo. Lo store del Napoli, già aperto da ieri accanto al campo, è stato preso d’assalto. Già in questo fine settimana è previsto il tutto esaurito. Gli organizzatori contano di superare le centomila presenze nei dieci giorni di ritiro”.