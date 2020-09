Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha incredibilmente rifiutato Under come contropartita tecnica nella trattativa per Milik. La società azzurra ha chiesto 35 milioni di euro cash, senza inserire il giocatore turco. Questo colpo di scena rischia di bloccare l’affare col club giallorosso. Nel frattempo Dzeko è in stand-by, se Milik non arriva rimarrà il bosniaco.