La Gazzetta dello Sport di oggi fa tanti complimenti al Napoli per come è maturata la vittoria. Per la rosea in campo gli azzurri sono stati superiori, ed hanno meritato la vittoria, ma il gol annullato a Kessie è un errore madornale. La Gazzetta infatti insiste sul fatto che la posizione di Giroud fosse ininfluente e che quindi dovesse essere considerato come “passivo”.