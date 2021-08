Gazzetta – Il Napoli spinge per Emerson: continui contatti fra Napoli e Chelsea, le ultime

Il Napoli spinge per Emerson Palmieri, che sembrerebbe l’unico nome che circola in orbita azzurra per rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono continui i contatti fra Giuntoli e la dirigenza del Chelsea per ottenere l’italo-brasiliano in prestito. La società inglese lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli non vorrebbe spendere al momento: si prospetta un prestito con diritto di riscatto visto anche il contratto in scadenza dell’ex Roma.