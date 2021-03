Un contratto in scadenza nel 2022, che ancora deve essere rinnovato. Lorenzo Insigne è ancora in bilico, e secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la discussione per il suo rinnovo deve ancora entrare nel vivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, non lo considera una priorità, ma è un discorso che dovrà essere approfondito nei prossimi mesi, per evitare problemi con il capitano azzurro, anche in tempi brevi.