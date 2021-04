Gazzetta – Insigne, rifiutata la proposta di rinnovo: la situazione

Il Napoli ha provato ad iniziate le trattative per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società azzurra in estate farà una piccola rivoluzione per quanto riguarda il monte ingaggi, e potrebbe partire proprio dal capitano azzurro. Secondo la rosea, De Laurentiis avrebbe offerto al numero 24 azzurro un rinnovo di contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro, che con bonus arriverebbe fino a 4,5. Per ora, la risposta dell’entourage del giocatore sarebbe negativa, con l’invito di parlarne alla fine del campionato.