Gazzetta – Italia, i dubbi di Mancini: Meret in bilico, suggestione Raspadori

Ancora qualche giorno e inizierà Euro 2020. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un punto sui dubbi di Roberto Mancini, che ha ancora qualche pedina in bilico per la spedizione europea. In porta confermati Donnarumma e Sirigu, con Meret leggermente avanti Cragno, ma non ancora certo del posto. In attacco, il ct starebbe pensando a Raspadori, qualora l’Italia Under 21 non riuscisse ad arrivare fino in fondo. Oltre la punta del Sassuolo, ci sarebbe anche Scamacca come carta last-minute per completare il pacchetto avanzato.