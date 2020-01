Gazzetta – Koulibaly, niente Inter: infortunio più serio del previsto, ecco i tempi di recupero

Non basterà un mese per rivedere il senegalese Pubblicato il alle 9:45 da •

Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non arrivano buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno. A quanto pare l’infortunio di Kalidou Koulibaly sarebbe più serio del previsto. “Si allontana la possibilità di vedere in campo Kalidou Koulibaly contro l’Inter. Il difensore anche ieri non si è allenato coi compagni ed ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso. L’infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara col Parma, è serio e, probabilmente, non basterà un mese per rimetterlo in sesto, Seduta di terapie anche per Nikola Maksimovic che non recupererà in tempo per lunedì sera. Qualche perplessità anche per Dries Mertens che ha svolto differenziato, ma l’attaccante potrebbe recuperare”.