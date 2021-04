Gazzetta – La Figc a lavoro per la riapertura parziale degli stadi: la situazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sofferma sulla riapertura parziale degli stadi in Italia. La rosea ha tenuto a chiarire subito che non si è parlato ancora di numeri e sicuramente saranno lontani da 16 mila previsti all’Olimpico per l’Europeo. Le decisioni spettano al Governo, ma ci sono buone possibilità per le riaperture degli impianti prima dell’Europeo con alcuni eventi che fungeranno da prova. Un ipotesi è la finale di Coppa Italia, insieme ad altri eventi prima di giugno, con magari una presenza di mille tifosi.