In occasione del match di questa sera, in programma al San Paolo alle 21:45, fra Napoli e Roma, ci sarà un incontro fra le due intelligenze per discutere del trasferimento del turco Cengiz Under. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la società giallorossa non accetterebbe contropartite tecniche per l’esterno ma chiederebbe una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Nessuno scambio, quindi, con Malcuit o Hysaj, nomi circolati nei giorni scorsi