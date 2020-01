Gazzetta – Le ultime di formazione in vista dell’Inter: Mertens dalla panchina, Callejon più di Lozano

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela le ultime di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro l’Inter. Certamente fuori Koulibaly, che non è ancora guarito dall’infortunio al flessore rimediato contro il Parma. Out anche Maksimovic, che con ogni probabilità farà spazio a Luperto per affiancare Manolas al centro della difesa.

Recuperato Fabian Ruiz, reduce da un attacco febbrile. Dovrebbe esserci anche Mertens, che è alle prese con un affaticamento muscolare: le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, ma sarebbe quantomeno in panchina. In attacco, infine, insostituibile Milik, il quale sarà affiancato da capitan Insigne e Callejon, al momento in vantaggio rispetto a Lozano.