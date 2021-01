Gazzetta – Lega Serie A, Napoli tra i club a volere il rinvio del voto

Il direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, in un suo editoriale sulla situazione in Lega Serie A, ha riportato un passaggio in cui cita anche la SSC Napoli: “L’importante per Lotito e per i club che ancora lo sostengono e lavorare per se stessi in assoluto disprezzo del bene comune Dal Pino, con l’ingresso dei fondi, è riuscito a rispondere alla crisi di governabilità dovuta all’interdizione dei club legati a Lotito.

In questi giorni si consuma cosi l’ennesimo teatrino con Lazio, Atalanta, Napoli, Verona e la nuova entrata Fiorentina a cercare un rinvio del voto, un qualcosa pur di ribaltare il tavolo e tornare alla vecchia Lega che non decideva niente, non faceva niente, se non di volta in volta curare gli interessi di questo o quel club. Ai fondi non c’è alternativa. O meglio c’è: il fallimento di diversi club”.