Gazzetta – Lozano prima punta e Meret titolare: le ultime su Parma-Napoli

Nuovi cambi di formazione per Gattuso in vista del match di campionato contro il Parma. Continuerà a ruotare la rosa e, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potremmo vedere un Hirving Lozano che agirà da falso nueve, non rischiando Mertens, uscito anzitempo dalla sfida contro l’Udinese. Spazio a Politano dopo il gol-Vittoria contro i friulani e al solito Lorenzo Insigne, insostituibile nelle gerarchie di Gattuso. Turno di riposo per uno fra Zielinski e Fabian, sostituiti da Elmas, e si rivedrà anche Demme dal primo minuto. Nella retroguardia, riposo per Manolas e Hysaj, con Maksimovic e Di Lorenzo pronti a tornare dal primo minuto. In porta, per il gioco delle rotazioni, ci sarà Meret.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Lozano, Insigne. All.Gattuso