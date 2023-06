Luis Enrique non sarà il prossimo allenatore del Napoli. Ne è certa La Gazzetta dello Sport che oggi si esprime così in edicola: “Il suo obiettivo è allenare in Premier, ma non per forza. Quando a metà stagione lo ha contattato il Chelsea, ha preferito capire quali fossero i programmi e poi ha declinato. E una chiamata l’aveva fatta anche Aurelio De Laurentiis, offrendogli il Napoli appena scudettato. Ma anche in questo caso cortesemente Lucho ha detto “no””