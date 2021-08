Alex Meret diventerà sempre più importante per il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’entourage del portiere potrebbe presto incontrarsi con la dirigenza azzurra per cercare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Una schiarita definitiva, in quanto il Napoli punta molto sul ragazzo, dopo alcuni anni di staffetta con Ospina, avrebbe ricevuto delle garanzie dalla società sulla titolarità.