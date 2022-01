Come riporta Gazzetta dello Sport il Napoli fino a giugno può esercitare l’opzione che gli consente di prolungare l’attuale contratto di Mertens che prevede 5 milioni netti d’ingaggio. Cifre che il club non intende mantenere nella politica di contenimento degli stipendi. Ciro lo sa e non ha fretta. Dal Qatar ha avuto una offerta sontuosa, ma spera di restare e sa che la questione si potrà discutere solo in primavera, quando si capirà se la squadra centrerà la qualificazione in Champions.