Gazzetta – Napoli e Milik sempre più lontani, la situazione

Il Napoli e Arkadiusz Milik sono sempre più lontani. Si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’addio del centravanti polacco agli azzurri. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021 e all’orizzonte non si vede il rinnovo, anzi. La deadline che si è dato il ds partenopeo Giuntoli è posta alla fine del mese, ma i segnali che arrivano non sono incoraggianti. Stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, le ultime sollecitazioni della società per il prolungamento del contratto non sono andate a buon fine. Milik pensa ormai ad andare via, De Laurentiis vorrebbe cederlo all’estero: non convincono le contropartite offerte dalla Juventus, che non intenderebbe accontentare la richiesta di 50 milioni cash da parte degli azzurri.