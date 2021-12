Kalidou Koulibaly è fermo al momento per un infortunio e c’è massima precauzione in casa Napoli.

La sua assenza pesa tantissimo e gli azzurri vogliono valutare la situazione, non si esclude una sua convocazione almeno per andare in panchina per il big match di domenica contro il Milan.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.