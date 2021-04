Gazzetta – Napoli, tre azzurri ai saluti in estate: anche Meret e Petagna possono partire

Dopo gli addii ormai più che certi di Hysaj e Maksimovic, con il contratto in scadenza e che non verrà rinnovato, sembra ormai vicino al rientro in base anche Bakayoko. Il centrocampista francese dopo le ultime prestazioni in cui non ha convinto, perdendo anche il posto da titolare, pare che non venga riscattato dal Napoli e farà rientro al Chelsea. Sul mercato potrebbero però finirci anche Meret e Petagna. Per quanto riguarda il primo, il portiere ha fatto sapere di non essere più disposto ad un’alternanza, e non vuole perdere altro tempo in panchina data la sua giovane età. Per il bomber ex Spal la situazione è più complicata, con la possibilità di finire anche sul mercato data la sovrabbondanza di attaccanti tra gli azzurri e con Mertens che ha ancora un altro anno di contratto. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.