Nessun alibi. Questo il diktat di Gennaro Gattuso in merito alla sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese avrebbe imposto alla squadra di non parlarne fino al risultato della Giustizia Sportiva, anche dopo la conferma della sanzione e del -1 in classifica degli azzurri. Il tecnico non vuole alibi per la squadra attendendo con fiducia l’iter del ricorso.