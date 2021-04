Luciano Spalletti sembra in pole per occupare la panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico toscano sembrerebbe il preferito dal presidente De Laurentiis, ma ancora deve avere la risposta definitiva. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron non si farebbe trovare impreparato: in caso di risposta negativa, sarebbero pronti Italiano e Juric, da tempo accostati agli azzurri per sostituire Gattuso.