Gazzetta – Obiettivo Szoboszlai per il centrocampo: via libera da ADL

Uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e non solo, potrebbe finire alla corte di Rino Gattuso. Stiamo parlando dell’ungherese Szoboszlai, attualmente in forza al Red Bull Salisburgo, che potrebbe presto abbandonare la sua squadra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarebbe da tempo nel mirino del Napoli, pronto ad investire parecchio per assicurarsi uno dei giocatori di più talento del panorama europeo

CIFRE – Gli austriaci lo valutano intorno ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Giuntoli, che proverà a strappare il giovane centrocampista per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Ci sarebbe stato già il via libera da parte di Aurelio De Laurentiis per quello che sarebbe il sostituto di Allan, passato nei giorni scorsi all’Everton.