Gazzetta – Osimhen, il Napoli prova il recupero lampo

Osimhen in campo già col Verona? E’ la speranza di tifosi e staff medico del Napoli. L’attaccante nigeriano, che ha già saltato per una contrattura il match contro la Salernitana e che quasi certamente salterà, se non altro per riposo precauzionale, il match contro il Legia di Europa League, potrebbe però essere in campo contro il Verona.

Le sensazioni, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono buone. Lo staff medico è abbastanza fiducioso nel recupero lampo e i tifosi possono ben sperare. Avere Osimhen nuovamente a pieno servizio sarebbe un quid in più per l’attacco del Napoli che, contro la Salernitana, è apparso girare leggermente a vuoto in alcune occasioni, patendo troppo l’assenza del nigeriano.