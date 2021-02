Nel match in programma alle 18:00 contro la Juventus Gattuso affiderà le chiavi dell’attacco ancora nelle mani di Victor Osimhen. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha evidenziato come il nigeriano sia il giocatore più veloce della Serie A dopo aver raggiunto per due volte in questa stagione i 34 km/h. Contro il Parma arrivò a toccare i 34,05 km/h e contro l’Atalanta addirittura i 34,3 km/h