Gazzetta – Osimhen più importante per il Napoli che Mbappè per il PSG

Walter Sabatini si è lasciato andare ad un paragone importante per Victor Osimhen: Kylian Mbappé. Luciano Spalletti la pensa come lui, La Gazzetta dello Sport ne scrive oggi in edicola: “Magari il paragone oggi appare eccessivo ma per certi versi Osimhen nel Napoli è più importante di Mbappé per il Psg infarcito di fuoriclasse. Victor è imprescindibile perché consente uno sviluppo dell’azione più complesso, meno leggibile per gli avversari. Ché se puntano a creargli una gabbia intorno gli consentono di smarcare altri giocatori forti al tiro. E se scelgono l’anticipo rischiano di essere saltati. Un bel grattacapo”.