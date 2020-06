Gazzetta – Ospina salterà la finale di Coppa Italia: chance importante per Meret

Chance importante per Alex Meret. Il portiere azzurro è stato accantonato da Gattuso in favore di ospina autore ieri sera di una grande prestazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il portiere colombiano era diffidato e salterà la finale in programma mercoledì sera. Un focus importante della Gazzetta dello Sport che analizza come questa sia una chance per me rat di convincere il tecnico ma non solo. Di fronte avrà la Juventus di Cristiano Ronaldo e company alla ricerca dell’ ennesimo titolo nazionale. Banco di prova importantissimo da cui si capirà il futuro dei pali azzurri.