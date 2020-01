Gazzetta – Pochi dubbi per Gattuso contro la Juventus: ballottaggio Fabian-Lobotka

Due giorni e sarà Napoli-Juventus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i dubbi per Gennaro Gattuso sono pochi. Il tecnico non potrà fare affidamento su Koulibaly, Allan, Mertens e Ghoulam, fermi ancora ai box. Tutto confermato in porta, dove ci sarà ancora una volta Ospina. In forse Maksimovic, che dovrebbe lasciare spazio a Di Lorenzo, con Hysaj ad agire sull’out destro. Conferma a centrocampo con demme e Zielinski, l’unico ballottaggio è fra Fabian e Lobotka, con lo slovacco che potrebbe tornare in campo dopo gli ottimi 20 minuti disputati in Coppa Italia. Tutto confermato in attacco, dove il tridente sarà composto da Insigne, Milik e Callejon.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.