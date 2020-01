Gazzetta – Potrebbe riaprirsi lo scambio Politano-Llorente

Antonio Conte dopo Young aspetta ancora un attaccante, ma l’Inter ha dovuto mettere in stand by l’affare Olivier Giroud, che negli ultimi giorni era diventato caldissimo, perché se non esce Politano è impossibile andare avanti numericamente in un reparto che ha già cinque unità. Giroud aspetta e la situazione rischia di complicarsi: difficile pensare che Politano possa restare a Milano e allora – scrive la Gazzetta dello Sport – chissà che non possa riaprirsi il dialogo col Napoli per uno scambio con Llorente: “Una vecchia idea che potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per accontentare sia Conte sia Gattuso”.