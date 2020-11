Gazzetta – Reggiana, l’allenatore: “I campionati non li può scrivere il Covid”

La partita Salernitana-Reggiana, valevole per la 6^ giornata del campionato di B, è stata rinviata a causa del focolaio scoppiato in casa degli emiliani : 29 i positivi.

Sulla questione si è espresso l’allenatore della Reggiana, Massimiliano Alvini, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “L’Arechi è uno di quegli stadi dove sognavo di giocare, ma non eravamo in grado. La squadra è stata colpita profondamente, nel fisico e nel morale. I campionati non li può scrivere il Covid, ma il campo. Mi auguro che la partita di Salerno venga fatta giocare, per la bellezza e l’amore per il nostro lavoro. In un momento così servono decisioni forti”.