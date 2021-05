Gazzetta – Rinnovo Insigne, le parti riflettono. La Lorenzo ora pensa solo a conquistare la Champions da capitano

Col gol segnato all’Udinese, Lorenzo Insigne ha raggiunto il suo record di 18 gol in campionato, eguagliando il 2016-17, e quota 109 con la in azzurro inseguendo Mertens (135), Hamsik (121) e Maradona (115) e l’idea di raggiungere l’argentino lo rende particolarmente orgoglioso. Per farlo – sottolinea quest’oggi la Gazzetta dello Sport – però dovrà vestire a lungo questa maglia e rinnovare l’attuale contratto scadrà nel giugno del 2022: Al momento una trattativa vera e propria non c’è. Le parti preferiscono riflettere, fra bilanci da far quadrare e contratti da onorare. Lorenzo ora pensa solo a conquistare la Champions da capitano, obiettivo cui tiene tantissimo e che passa dalla gara di Firenze di domani. Per il contratto se ne parlerà a tempo debito, perché Lorenzo poi sogna un Europeo da protagonista con l’altro azzurro