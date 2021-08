La Sampdoria cerca Andrea Petagna ma l’attaccante non si muove da Napoli. Lo ha blindato l’allenatore Luciano Spalletti come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il tecnico ha detto no a una possibile cessione alla Samp, perché a Petagna non rinuncia”. Dunque, con Osimhen fuori un mese a gennaio, sarà Petagna con Mertens il riferimento offensivo. Non andrà via il centravanti ex Atalanta.