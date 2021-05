Luigi Sepe potrebbe tornare al Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portiere napoletano non accetterebbe di scendere in B con il Parma e potrebbe presto cambiare aria. Non sarebbe da escludere un ritorno in azzurro, nel ruolo di secondo portiere, ma è da chiarire se uno fra Meret e Ospina cambieranno casacca nel corso della prossima sessione di calciomercato.