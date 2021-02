Giornata importante per la Serie A, per i diritti tv. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è guerra fra Sky e DAZN per il triennio 2021-2024: oggi pomeriggio, alle ore 17.30, i club si riuniranno in Assemblea di Lega per votare le offerte presentate venerdì. DAZN avrebbe messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione, mentre Sky si sarebbe fermata a 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare.