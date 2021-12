Tra i nomi accostati al Napoli per il post-Manolas c’è anche Axel Tuanzebe, 24 anni, in prestito all’Aston Villa dal Manchester United. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si è mosso per vedere se ci sono le possibilità per poter compiere l’operazione partendo dalla formula del prestito per poi eventualmente procedere al riscatto del giocatore. Dai prossimi riscontri si potrà capire se si potrà andare intavolare una vera trattativa”.