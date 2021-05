Gazzetta – Spalletti ad un passo, ma ADL potrebbe provare il colpo a sorpresa

Non è un mistero che Luciano Spalletti sia nel mirino del Napoli e del presidente De Laurentiis da molto tempo. Nelle ultime settimane, nonostante le voci che vedrebbero Massimiliano Allegri come prossimo tecnico, il tecnico ex Inter è sempre stato fra i favoriti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Spalletti è in pole position per il prossimo anno, ma non è da escludere l’ennesimo colpo di teatro targato De Laurentiis, nonostante il non accesso alla Champions League che ha fatto perdere alle casse del club cifre intorno ai 50 milioni di euro.