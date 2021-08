A 9 giorni dall’inizio del campionato, focus sullo stato di Spalletti da parte de La Gazzetta dello Sport: “Sono giorni complicati, per l’allenatore. L’incertezza domina sulle giornate del Napoli e sul suo stesso lavoro. Sa bene, Luciano Spalletti, che non ci sono incedibili per i vertici societari e, dunque, potrebbe ritrovarsi di punto in bianco senza uno dei big”.