Brutte notizie per il Milan, che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per la parte conclusiva del campionato. Lo svedese, uscito anzitempo nel match vinto contro la Juventus, per guai al ginocchio, dovrà stare ai box per 3 settimane concludendo la stagione prematuramente. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è in dubbio anche la sua convocazione con la Svezia, ma il ct Andersson avrà tempo fino al 13 giugno per chiudere le liste per la spedizione europea.