Gazzetta – Stipendi Serie A, c’è un calo di 72 milioni. Il Napoli non riduce

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha realizzato un focus sul monte ingaggi dei club di Serie A, che ha subito una riduzione di 72 milioni di euro per via della crisi provocata dal Covid con Inter e Lazio, però, in crescita.

La Juve è scesa di 58mln di stipendi, dando l’esempio, ma molto ha influito anche il decreto crescita che ha accentuato – si legge – la nostra esterofilia a danno dei calciatori italiani che costano di più. In controtendenza l’Inter, che ha aumentato il monte stipendi di una decina di milioni, e la Lazio è salita da 72 a 83mln con il peso dei rinnovi di contratto. Inevitabili i 7mln in più dell’Atalanta per consolidare il progetto. Il Milan ha chiuso con un -25mln incoraggiante, la Roma è scesa da 125 a 112mln mentre il Napoli da 103 è passato a 105, ma pesa la mancata uscita di Milik.

Juventus 236

Inter 149

Roma 112

Napoli 105

Milan 90

Lazio 83

Fiorentina 55

Torino 51

Cagliari 46

Bologna 43

Atalanta 42

Genoa 41

Sassuolo 35

Parma 34

Sampdoria 34

Benevento 32

Udinese 31

Verona 24

Crotone 23

Spezia 22