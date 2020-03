Gazzetta – Stop calcio e mercato, si pensa ad un’unica sessione fino a gennaio: gli scenari

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un’unica data per il calciomercato: “Più ampio il discorso che riguarda le date del calciomercato, riviste in base alle esigenze dei club. Il forum mondiale delle leghe ha chiesto maggiore flessibilità, l’Eca – l’organismo che rappresenta le società a livello europeo – si è spinta a chiedere una finestra trasferimenti permanente. Aggiungendo che ogni paese decidesse poi come meglio definire le proprie regole: la Fifa vuole invece continuare ad avere un ruolo di supervisore supremo e del punto si dovrà ridiscutere. Il principio generale da cui si parte è quello delle «exceptional circumstances», circostanze eccezionali dovute alla diffusione del Covid-19: il virus che ha stravolto tutto potrebbe stravolgere anche le regole delle contrattazioni. Invece che due sessioni di mercato distinte, una finestra unica ma più larga. Il limite temporale complessivo concesso ai club per operazioni di mercato è di 16 settimane: dovrebbe essere esteso. O altrimenti dovrebbero essere inseriti dei paletti ma in un arco temporale differente, non più il canonico giugno-agosto e inizio-fine gennaio”.