Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in settimana dovrebbero arrivare in FIGC le prime carte dell’indagine dalla Procura di Perugia. I tempi potrebbero essere lunghi e ,considerando la possibilità di usufruire di 2 proroghe, potrebbero passare anche più di un paio di mesi. Nel frattempo da Torino non arriva nessuna reazione e non è stata ancora messa in dubbio la ricostruzione di Paratici e Chiappero dato che i tempi non c’erano